شكرا لقرائتكم خبر السفير الموريتاني يزور فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» بنسخته الرابعة، وذلك بمتنزه أجا بارك بمدينة حائل.

واطلع السفير على أركان وأجنحة الحرفيين والحرفيات بالمهرجان، مبديا إعجابه بالحرف التي منها صناعة الخوص، والسدو، والمنسوجات اليدوية، وحرفة مشغولات الليف، والعروض اليومية المصاحبة للفعاليات التي تؤكد عمق الموروث السعودي وأصالته.

إثر ذلك شاهد السفير عرضا للفنون الشعبية في أداء العرضة السعودية، والسامري الحائلي، ومجموعة من العروض الفنية الأخرى لمنطقة عسير.