شكرا لقرائتكم خبر السفير الموريتاني يزور فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» بنسخته الرابعة، وذلك بمتنزه أجا بارك بمدينة حائل.
واطلع السفير على أركان وأجنحة الحرفيين والحرفيات بالمهرجان، مبديا إعجابه بالحرف التي منها صناعة الخوص، والسدو، والمنسوجات اليدوية، وحرفة مشغولات الليف، والعروض اليومية المصاحبة للفعاليات التي تؤكد عمق الموروث السعودي وأصالته.
إثر ذلك شاهد السفير عرضا للفنون الشعبية في أداء العرضة السعودية، والسامري الحائلي، ومجموعة من العروض الفنية الأخرى لمنطقة عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الموريتاني يزور فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.