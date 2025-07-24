شكرا لقرائتكم خبر «ورث» و«السودة للتطوير» تطلقان برنامجا تدريبيا لفن القط العسيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، بالتعاون مع شركة السودة للتطوير، فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متخصص بفن «القط العسيري»، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، في منطقة عسير، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الثقافة والتراث في مشروع السودة السياحي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات المعهد في مجال التعليم المستمر، لتعريف المشاركين بتاريخ فن «القط العسيري»، ومقوماته الجمالية، وأساليبه الفنية في زخرفة جدران المنازل بأشكال هندسية ونقوش مستلهمة من البيئة الطبيعية، إضافة إلى تقديم تدريب عملي على صناعة الألوان الطبيعية والتقنيات التقليدية المستخدمة في هذا الفن.

وتجسد مبادرة المعهد في تنظيم هذا البرنامج سعيه المتواصل إلى تنمية الحرف اليدوية كأحد المحاور الاستراتيجية، عبر تمكين القدرات والمواهب الوطنية المهتمة بالفنون التقليدية، وتحفيز ريادة الأعمال في مجالاتها المتعددة، تأكيدا لمكانتها وأثرها في إثراء الهوية الثقافية للمجتمع.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) جهة وطنية متخصصة في الحفاظ على الفنون التقليدية السعودية وتعزيز حضورها محليا وعالميا، من خلال دعم الكنوز البشرية الحية، والممارسين المتميزين في هذا المجال، وتوفير فرص التعلم والتطوير للراغبين في إتقان هذه الفنون ونقلها للأجيال القادمة، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي: https://n9.cl/wbqq2.