مهرجان «نبض العلا» يعود بنسخة جديدة تنبض بالحيوية والتحدي وسط الطبيعة الخلابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف محافظة العلا مجددا مهرجان «نبض العلا» خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، حيث يفتح أبوابه للزوار للمشاركة في مجموعة واسعة من تجارب الصحة الجسدية والنفسية وسط المعالم الطبيعية الخلابة التي تحتضنها المحافظة.

ويعكس مسمى «نبض العلا» الطابع الشامل للمهرجان هذا العام، إذ يجمع بين فعاليات الاستجمام وأنشطة التحمل واللياقة البدنية المتنوعة، ليقدم مزيجا من التجارب التي تلبي مختلف الاهتمامات.

ويأتي المهرجان ضمن تقويم «لحظات العلا» للأحداث والفعاليات، مركزا على العافية الجسدية والذهنية من خلال برامج رياضية وأنشطة يقظة ذهنية وتجارب مجتمعية، بتركيز متوازن بين التأمل الفردي والتجارب الجماعية في بيئة طبيعية فريدة.

ويقدم المهرجان في نسخة هذا العام فعاليات جماهيرية جديدة تعزز روح المنافسة في مجالات الجري وركوب الدراجات والسباحة، حيث يفتتح السباق بفعالية «دواثلون العلا»، وهو سباق ثنائي متعدد الرياضات يشمل مسافات أولمبية للعدو السريع وأخرى للأطفال، ويمر بمسارات متنوعة بين صحاري العلا وواحاتها وجبالها، كما تحتضن «قرية السباق» في المتنزه الشتوي خيارات متنوعة من الطعام إلى جانب عروض حية.

ويشهد المهرجان أيضا إقامة «نصف ماراثون العلا» في 25 من أكتوبر، ويتضمن مسافات متنوعة تبدأ من 1.5 كلم للأطفال، مرورا بـ3 كلم و5 كلم و10 كلم، وصولا إلى 21.1 كلم، ويمر المسار بمناطق تراثية ساحرة، ويعد هذا السباق بمثابة استعداد رسمي لماراثون الرياض 2026، إلى جانب توفير أنشطة ترفيهية للمشاركين والجمهور.

كما يقدم المهرجان «ترياتلون وادي عشار»، ويشمل 3000 م من تمارين التجديف الثابت، و3000 م من ركوب الدراجة الثابتة، و300 م سباحة داخل المسبح، على أن يلي السباق تقديم وجبة إفطار للمشاركين.

وسيكون لعشاق رياضة الدراجات موعدا مع «المعسكر التدريبي الاحترافي» الذي يقام بالتعاون مع فريق «جايكو العلا»، ويتيح للمشاركين فرصة التدريب إلى جانب 4 من محترفي الفريق، من خلال جولتين لمسافة 90 كلم، إلى جانب جلسات تدريبية ودعم فني وطبي وغذائي متكامل.

ومن أبرز فعاليات المهرجان كذلك، «سباق العلا للتحمل 24 ساعة»، الذي يقام على مضمار الهجن الشهير في قرية مغيراء للرياضات التراثية، بطول يصل إلى 8 كلم، ويتيح السباق للفرق المكونة من 2 إلى 12 شخصا، أو للمشاركين الأفراد، التنافس على قطع أكبر عدد من الدورات خلال 24 ساعة، في تحدٍ يجمع بين القدرة البدنية والعمل الجماعي والتركيز الذهني.

وإضافة إلى فعاليات التحمل، يشهد المهرجان إقامة «برنامج الصحة واللياقة المستمر»، وذلك على مدار أيام المهرجان، كما يقام بالتوازي معه برنامج اللياقة البدنية ويضم 22 حصة تدريبية تقام في مواقع متنوعة من العلا، من بينها جبل الفيل، ومطل الحرة، وسطح قاعة مرايا، وقلب الواحة القديمة، وموقع الحِجر، وبلدة العلا القديمة.

ويواصل مهرجان «نبض العلا» في نسخته الجديدة الدمج بين التراث والطبيعة وممارسات العافية، ليمنح الزوار تجربة متكاملة تعيد للجسد والذهن توازنهما في بيئة طبيعية لا مثيل لها.