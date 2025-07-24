شكرا لقرائتكم خبر انطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا ضمن مبادرة «خيرات العلا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق اليوم موسم الفواكه الصيفية ضمن مبادرة «خيرات العلا»، التي تنفذها الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بهدف إبراز التنوع الزراعي للمحافظة، وتعزيز ارتباطه بالهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة.

ويقام الموسم في سوق المنشية للمزارعين خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو الحالي، حيث يعرض المزارعون المحليون أصنافا متنوعة من الفواكه التي تشتهر بها العلا، أبرزها: المانجو، والعنب، والتين، وذلك بمشاركة الأسر المنتجة في أجواء احتفائية تعكس أصالة الموروث الزراعي ودعمه الاقتصادي.

ويعد موسم الفواكه الصيفية أحد أبرز مواسم الإنتاج الزراعي في العلا، إذ تنتج مزارعها أكثر من 4.9 آلاف طن سنويا من خلال نحو 216 ألف شجرة مثمرة. وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة مواسم «خيرات العلا»، التي تشمل مواسم التمور، والعنب، والحمضيات، والبيرغرينا، والعسل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات الزراعية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسهم الموسم في تمكين المزارعين، وفتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم، إضافة إلى تطوير أسواق البيع وربطها بالزوار، مما يعزز من استدامة القطاع الزراعي في المحافظة.