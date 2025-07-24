شكرا لقرائتكم خبر «البرنوق».. نبتة فطرية موسمية تميز البيئة الصحراوية في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد يجسد تناغم الإنسان مع بيئته، تبرز نبتة «البرنوق» كإحدى السمات الطبيعية الفريدة في محافظة العلا، وتنمو عقب تساقط الأمطار، وتتميز بشكلها الذي يشبه الفطر، ونموها المتسارع المرتبط ببلل التربة.

وتزدهر هذه النبتة في البيئات الرملية والطينية، وحظيت بمكانة خاصة في الثقافة المحلية، ليس فقط لفرادتها الشكلية، بل لما تضيفه من نكهة تقليدية لبعض الأطباق الشعبية، ما يعكس العلاقة العميقة التي تربط الإنسان بمكونات بيئته، وحرصه على استثمار مواردها الطبيعية.

ويعد ظهور «البرنوق» مؤشرا على التوازن البيئي الذي تنعم به العلا، وتنوعها النباتي الفريد، الذي تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى الحفاظ عليه من خلال جهودها المستمرة في توثيق التراث الطبيعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وضمان بقاء هذه النماذج النباتية النادرة للأجيال القادمة.

وتعد نبتة البرنوق جزءا من منظومة نباتية غنية تزخر بها العلا، وتكتسب أهميتها من خصائصها البيئية والغذائية والثقافية، وتجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة في هذه المنطقة منذ آلاف السنين.