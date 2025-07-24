شكرا لقرائتكم خبر مشاريع تهيئة مستدامة في حدائق العلا تنسجم مع الهوية البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد حدائق العلا العامة تنفيذ عدد من مشاريع التهيئة المستدامة، التي تهدف إلى الحفاظ على الغطاء النباتي المحلي، وتعزيز جمالية المكان بما يتناغم مع الهوية البيئية والطبيعة التراثية للمحافظة.

وتتضمن هذه المشاريع أعمال زراعة مكثفة للنباتات المحلية، وتطوير البنية التحتية الخضراء باستخدام تقنيات ري حديثة صديقة للبيئة، إلى جانب إعادة تأهيل المكونات الطبيعية للحدائق العامة بما يضمن استدامتها، ورفع كفاءة استخدامها بما يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة.

كما تشمل المبادرات تصميم مسارات ومرافق عامة تعزز من تجربة الزوار، وتوفر بيئة ترفيهية وثقافية تراعي خصوصية المكان، وتسهم في دعم التنوع الحيوي، والحد من التأثيرات البيئية السلبية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية التنموية الشاملة التي تستهدف جعل العلا نموذجا متقدما في مجالات الاستدامة البيئية والسياحة المستدامة، من خلال مشاريع مدروسة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز جودة الحياة.