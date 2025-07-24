شكرا لقرائتكم خبر «العلا» تنتج أكثر من ألف طن من المانجو سنويا عبر 50 ألف شجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد محافظة العلا إحدى الوجهات الزراعية المتميزة في المملكة، لما تمتلكه من تنوع في المنتجات الزراعية، ومن أبرزها المانجو التي تنتشر زراعتها في مختلف أرجاء المحافظة.

وبحسب القطاع الزراعي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، تبلغ مساحة مزارع المانجو في المحافظة نحو 125 هكتارا، وتحتضن أكثر من 50 ألف شجرة مانجو، تسهم في إنتاج نحو 1,125 طنا سنويا من الأصناف المتنوعة.

وتعد أصناف «زبدة» و»سنارة» و»كيت» من أشهر أنواع المانجو التي تزرع في العلا، وتمتاز بجودتها العالية ونكهتها الفريدة، التي تعكس خصوبة التربة وملاءمة الظروف المناخية للزراعة في المحافظة.

ويمتد موسم إنتاج المانجو في العلا من يوليو الحالي وحتى سبتمبر المقبل، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الفواكه الموسمية ومزارع الإنتاج المحلي.

وتواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا دعم المزارعين، والارتقاء بأساليب الزراعة الحديثة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي وتنوعه، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي والثقافي للمحافظة.