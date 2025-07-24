إضافة تابعك إلى الضمان الاجتماعي بخطوات سهلة ومطورة في خدمة رسمية 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الضمان الاجتماعي المطور 1447 واحد من أبرز البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر دعم للأسر أصحاب الدخل المحدود ويضمن وصول المساعدة إلى الفئات المستحقة. تعتبر خدمة إضافة تابع جديد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من تسجيل أفراد أسرتهم مثل الزوجة أو الأبناء ضمن ملف الدعم مما يدعم استمرار الأهلية ويزيد من قيمة المبلغ الشهري.

خطوات إضافة تابع جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1446

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن إضافة تابع في الضمان المطور تتم بطريقة بسيطة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يمكن تنفيذ العملية من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى الموقع الرسمي باستخدام بيانات الهوية أو حساب أبشر.

– التوجه إلى الملف الموحد ثم الذهاب إلى إدارة التابعين.

– الضغط على خيار إضافة تابع جديد.

– تحديد نوع التابع مثل زوجة أو ابن أو بنت أو شريك سكن.

– إدخال بيانات التابع والتي تشمل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة ورقم الجوال.

– رفع الوثائق المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو ورقة الإعالة.

– مراجعة الطلب ثم إرساله إلكترونيا مع الاحتفاظ برقم التتبع.

شروط إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط المهمة لقبول إضافة تابع جديد ضمن الضمان المطور 1447، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

– أن يكون التابع سعودي الجنسية مع استثناء أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي.

– ألا يزيد عمر الذكر التابع عن 26 عام.

– أن تكون الأنثى غير متزوجة سواء كانت ابنة أو أخت.

– عدم وجود التابع كمستفيد في ملف دعم شخص آخر.

– وجود فرق في العمر لا يقل عن 13 عام بين المستفيد والتابع.

أهمية خدمة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

تساهم هذه الخدمة بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع الأفراد داخل الأسرة الذين يحتاجون إلى الدعم. كما تتيح للمستفيد تحديث بياناته بسهولة مما يضمن استمرار الدعم وتحسين مستوى المعيشة والاستقرار الأسري بشكل عام.