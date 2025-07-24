تقربت الفلوس.. ميعاد إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2025 الدفعة 93 في الطريق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقترب الفلوس وتقترب الراحة، حيث ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر موعد إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2025، والذي يعد من الأخبار الهامة التي تهم الجميع في ظل برنامج الدعم الحكومي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل صرف الدفعة 93 من حساب المواطن، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم المالي للمستحقين وفقًا للضوابط المحددة.

موعد صرف الدفعة 93 لشهر أغسطس 2025

– يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

تحديث البيانات واستمرارية الدعم

– يتم إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين المؤهلين دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.

– بفتح باب التسجيل للفئات المستحقة الجديدة، يضمن برنامج حساب المواطن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.

معايير الأهلية لحساب المواطن

– يعتمد البرنامج على عدة معايير لتحديد قيمة الدعم لكل أسرة، منها عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري.

تأكد من الأهلية وتحديث البيانات

– يمكن للمستفيدين التحقق من حالة الأهلية وتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

– في حال عدم الأهلية، يمكن تقديم اعتراض رسمي خلال 90 يومًا.

تأكد من تحديث بياناتك ولا تفوت الدعم المستحق!