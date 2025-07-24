بر أبها تحصل على شهادة معتمدة من المنظمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصلت جمعية البر بأبها على شهادة “المنظمة الموثقة” من مؤسسة “تام جلوبل”، نظير تميزها في تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتجويد العمل الإداري، وذلك في حفل أُقيم بمقر الجمعية حضره عدد من المسؤولين والمهتمين بالعمل الخيري.

أمين عام الجمعية، الشيخ محمد سعيد الأسمري، أكد خلال كلمته في الحفل على أهمية تطبيق معايير الجودة والتحول الرقمي، من خلال تبني الإدارة الحديثة وبرامج الأتمتة، مما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “تام جلوبل”، عبدالكريم عسيري، بمسار الجمعية الإداري ومرونتها ومواكبتها للتقنيات الحديثة، مؤكدًا أن الجمعية استحقت بجدارة الحصول على شهادة “المنظمة الموثقة”.

تميزت مراسيم تسليم الشهادة بعرض مرئي لمسيرة الجمعية في التحول الإداري، قدمه المدير التنفيذي المهندس صالح السرحاني، حيث قدم أبرز الإنجازات بالأرقام والبيانات الإحصائية، بالإضافة إلى مداخلات من بعض الشخصيات الحاضرة التي أثنت على تطور الجمعية في مسيرتها الخيرية.