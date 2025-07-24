في نهاية الأسبوع | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 24 – 7 – 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على الرغم من استمرار موجات الارتفاع في أسعار الذهب داخل السوق السعودي على مدار هذا الأسبوع؛ إلا أن نهايته جاءت بمفاجأة قوية بتسجيل انخفاض غير متوقع بحوالي 5 ريال سعودي للعيارات و200 ريال تقريبًا للأونصة، وهذا ما نكشف عنها كما يلي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 18 305.31 81.37 عيار 20 339.23 90.41 عيار 21 356.19 94.93 عيار 22 373.15 99.45 عيار 24 407.08 108.50 الأونصة 12656.06 3373.15

أسعار سبائك الذهب في السعودية الخميس

أيضًا جاءت سبائك الذهب بانخفاض ملحوظ في أسعارها اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في سوق الأصفر السعودي، وهي ما نعرضها على النحو التالي: