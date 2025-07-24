في نهاية الأسبوع | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 24 – 7 – 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على الرغم من استمرار موجات الارتفاع في أسعار الذهب داخل السوق السعودي على مدار هذا الأسبوع؛ إلا أن نهايته جاءت بمفاجأة قوية بتسجيل انخفاض غير متوقع بحوالي 5 ريال سعودي للعيارات و200 ريال تقريبًا للأونصة، وهذا ما نكشف عنها كما يلي:
|عيار الذهب
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار الأمريكي
|عيار 18
|305.31
|81.37
|عيار 20
|339.23
|90.41
|عيار 21
|356.19
|94.93
|عيار 22
|373.15
|99.45
|عيار 24
|407.08
|108.50
|الأونصة
|12656.06
|3373.15
أسعار سبائك الذهب في السعودية الخميس
أيضًا جاءت سبائك الذهب بانخفاض ملحوظ في أسعارها اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في سوق الأصفر السعودي، وهي ما نعرضها على النحو التالي:
|حجم السبيكة
|السعر بالريال السعودي
|سبيكة 1جم
|555
|سبيكة 2.5 جم
|1337
|سبيكة 5 جم
|2365
|سبيكة 10 جم
|4483
|سبيكة 15.5 جم
|6843
|سبيكة 20 جم
|8802
|سبيكة 31.1 جم
|13367