جمعية العوامية تستهدف 53 مستفيدا من الأحوال المتنقلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها لـ 53 شخصًا خلال زيارتها إلى جمعية العوامية الخيرية، ضمن مبادرة “نأتي إليك”. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية للمراجعين بشكل مباشر وسهل.

خلال الزيارة، تم تقديم خدمات متنوعة مثل إصدار الهوية الوطنية لأول مرة، وتجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى تعديل المهنة وتحديث رقم الجوال.

وقد استفاد 27 شخصًا من تجديد الهوية الوطنية، و10 أشخاص من إصدار بدل تالف، و6 أشخاص من إصدار هوية جديدة، و5 أشخاص من إصدار بدل فاقد، و4 أشخاص من تعديل المهنة، وشخص واحد من تعديل رقم الجوال.

تميزت هذه الزيارة بالتنظيم الجيد والاستعداد الكامل من قبل موظفي الأحوال المدنية، حيث قدموا الدعم والإرشاد للمستفيدين بشكل فعال. وقد لاقت هذه الزيارة إشادة وثناء من قبل المشاركين، الذين أكدوا أن عدد المستفيدين كان من الأعلى في مقارنة بالزيارات السابقة.

بفضل جهود فريق العمل من موظفي الجمعية والمتطوعين، تم تسهيل الخدمة وتعزيز الوعي بأهميتها لدى الزوار.