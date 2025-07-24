مفاجأة كبيرة.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في منفعة الأمومة التأمينات الاجتماعية 1447 بالسعودية بدعم فوري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا برعاية المرأة العاملة وتوفير سبل الدعم لها خلال فترة الحمل والولادة. ومن بين أبرز هذه الجهود، تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة منفعة الأمومة. هذه الخدمة تهدف إلى مساندة النساء المشتركات في التأمينات خلال فترة إجازة الوضع من خلال صرف دعم مالي فوري يساعدهن على تجاوز تلك المرحلة دون أعباء مالية إضافية.

التسجيل في منفعة الأمومة التأمينات الاجتماعية

منفعة الأمومة هي إحدى المزايا التي تقدمها التأمينات الاجتماعية في السعودية ضمن نظام التأمين ضد التعطل والإصابات. وتمنح للمرأة العاملة المشتركة في التأمينات خلال فترة إجازة الوضع تعويضًا ماليًا يوميًا يعادل أجرها اليومي المسجل في النظام بهدف تعويضها عن فترة الانقطاع المؤقت عن العمل نتيجة الولادة.

شروط الاستفادة من منفعة الأمومة

لكي تستفيد المرأة العاملة من منفعة الأمومة، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية وهي:

– أن تكون المشتركة مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بشكل نظامي.

– أن تكون قد سددت الاشتراكات المستحقة عن مدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبدء إجازة الوضع.

– أن يتم تقديم طلب صرف المنفعة بعد الولادة مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق التأمينات.

– أن ترفق المستندات المطلوبة التي تثبت حدوث الولادة وتاريخها الرسمي.

طريقة التسجيل في منفعة الأمومة

يتم التسجيل للحصول على منفعة الأمومة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى حساب المستفيدة في موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

– اختيار خدمة منفعة الأمومة من قائمة الخدمات.

– تعبئة البيانات المطلوبة مثل تاريخ الولادة ورقم الهوية الوطنية وجهة العمل.

– إرفاق صورة من شهادة الميلاد أو التقرير الطبي المعتمد.

– تأكيد الطلب والضغط على إرسال.

أهمية الدعم الفوري للمرأة العاملة

يساهم هذا النوع من الدعم في تعزيز استقرار المرأة العاملة وتمكينها من الحفاظ على صحتها ورعاية مولودها في بيئة آمنة بعيدًا عن الضغوط المادية. كما يعكس التزام المملكة بتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة في جميع مراحل حياتها العملية والأسرية مما يعزز من قدرتها على الاستمرار في سوق العمل بثقة واستقرار.