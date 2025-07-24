توفير الوقت والجهد: تجديد الإقامة في السعودية الآن إلكترونيًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان عن خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية تتيح للمقيمين تجديد إقامتهم إلكترونيًا، وذلك من خلال الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الخدمة تأتي تلبيةً لرغبة الكثير من المقيمين في البلاد، حيث يمكنهم الآن تجديد إقاماتهم بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت.

طريقة تجديد الإقامة في السعودية 2025

من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، يمكنكم الآن معرفة كيفية تجديد الإقامة في السعودية لعام 2025. الخطوات بسيطة وواضحة:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة تجديد الإقامة.

تحديد العامل الذي ترغب في تجديد إقامته.

دفع الرسوم اللازمة عبر نظام سداد.

طباعة مستندات الإقامة.

شاهد أيضًا: الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية وشروطها القانونية

تجديد الإقامة في السعودية عبر توكلنا

يمكن أيضًا تجديد الإقامة في السعودية عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني، والخطوات كالتالي:

فتح تطبيق توكلنا.

اختيار خدمة تجديد الإقامة.

إدخال البيانات المطلوبة.

دفع الرسوم المقررة.

طباعة الإقامة من خلال منصة أبشر.

ويجب الانتباه إلى بعض الشروط المطلوبة مثل وجود جواز سفر ساري المفعول وتسديد المخالفات المرورية وتوفر التأمين الطبي.

تجديد الإقامة في السعودية أصبح أسهل الآن من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة. تلك الخدمات تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد على المقيمين في المملكة. لذا، لا تفوتوا الفرصة للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة.