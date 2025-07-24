تحديث المؤهل الدراسي لمستقبل أفضل عبر خدمة أبشر الترقية السريعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تماشيا مع جهود التحول الرقمي التي تتبناها المملكة العربية السعودية، أتاحت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين تحديث بياناتهم التعليمية بسهولة ويسر. تأتي خدمة تحديث المؤهل الدراسي ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل المعاملات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد.

بفضل هذه الخدمة، يمكن للأفراد تحديث بياناتهم التعليمية بخطوات بسيطة دون الحاجة لزيارة الفروع الحكومية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي وسهولة الحصول على الخدمات. يمكن لأي مستخدم تحديث مؤهله الدراسي عبر المنصة باتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الدخول إلى خيار “خدماتي” في الصفحة الرئيسية.

– اختيار خدمة تحديث المؤهل الدراسي من قائمة الأحوال المدنية.

– إدخال بيانات المؤهل مثل نوع الشهادة والجهة المانحة وتاريخ الحصول عليها.

– إرفاق صورة من الشهادة بصيغة إلكترونية واضحة.

– إرسال الطلب والانتظار حتى يتم قبوله بعد المراجعة.

لتكون الشهادة التعليمية صادرة من جهة معترف بها داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن تكون جميع البيانات مطابقة لما هو مسجل في الشهادة الأصلية. يستغرق عادة ظهور التحديث في بيانات المستخدم مدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام عمل، ويتم إشعار المستفيد عبر رسالة نصية بمجرد الانتهاء من المراجعة والموافقة على الطلب.

تحديث المؤهل الدراسي عبر أبشر يعد نقلة مهمة في طريق التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تقليل المعاملات الورقية وتوفير تجربة إلكترونية مرنة للمستخدمين في كل مكان. تعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تحديث المؤهل الدراسي بسهولة ويسر، مما يسهم في تأمين مستقبل أفضل للأفراد.