تعزيز القدرات للأفراد ذوي الإعاقة من خلال مبادرات مبتكرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات الشاملة. تهدف هذه الجهود إلى استثمار قدراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع كأعضاء نشطين وفاعلين.

تعزيز فرص التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة

تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في تعزيز فرص التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير مبادرات ومشاريع وخدمات متنوعة. تشمل هذه الجهود إنشاء مراكز الرعاية اليومية غير الحكومية، التي تعمل خلال ساعات محددة من اليوم لتوفير الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وللعاملين الذين يحتاجون إلى دعم خلال ساعات العمل.

برامج تثقيفية وتدريبية متنوعة

تقدم هذه المراكز برامج تثقيفية وتدريبية متنوعة لتعليم مهارات حياتية مختلفة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة. يبلغ عدد هذه المراكز 494 مركزًا موزعة في جميع مناطق المملكة.

دعم مالي وتسهيلات مختلفة

تقدم الوزارة الدعم المالي الشهري والأجهزة الطبية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير بطاقات تخفيض أسعار التنقل والتسهيلات المرورية. كما قدمت الوزارة برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات لدعم استقلالهم المالي.

بهذه الجهود، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم في المجتمع.