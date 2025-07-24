“أمطار رعدية وموجة حارة” تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس الخميس 24 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل المركز الوطني للأرصاد إطلاق التحذيرات الهامة بسبب الاضطرابات والحالة غير المستقرة للطقس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهي ما خصّ بها في بيانه اليوم الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران والرياض بسبب تأثرهم بالرياح النشطة سطحيًا المثيرة للأتربة والغبار بما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

بينما تم استكمال بيان حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025 بالتحذير من السحب الرعدية التي تؤدي إلى هطول الأمطار الرعدية المصاحبة لرياح نشطة على كلٍ من مرتفعات عسير وجازان، مع التنويه على سكان منطقة تبوك بتكوّن الضباب الخفيف.

درجات الحرارة في السعودية اليوم الخميس

أكدت الأرصاد السعودية أنه بالتزامن مع نهاية الأسبوع قبل الأخير من يوليو لا تزال الموجة الحارة مؤثرة على عدد من مناطق المملكة بالأخص المنطقة الشرقية، ومن هنا نستعرض بيان درجات الحرارة عبر الجدول الآتي: