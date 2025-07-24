شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1-3) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. ‏