"الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة الباحة

واس - الباحة 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1-3) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. ‏

