شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. القبض على مواطن إثر ارتكابه جريمة قتل واعتداء مزدوجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة محافظة الأحساء القبض على مواطن متهم بارتكاب جريمة مزدوجة، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح، بالإضافة إلى إصابة مقيم كان في موقع الحادثة، وذلك على إثر خلاف سابق بين الجاني والضحايا. تفاصيل الحادثة وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن تفاصيل الحادثة بدأت عندما أقدم الجاني على الاعتداء على مواطن آخر طعناً بسلاح أبيض داخل منزله، مما أدى إلى إصابته. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقل الجاني بعد ذلك إلى موقع مجاور لمنزل الضحية الأولى.

وأضاف أن الجاني أقدم في الموقع الثاني على إطلاق النار من سلاح ناري كان بحوزته على مواطن آخر، مما أدى إلى مقتله في الحال، بينما نتج عن الحادثة إصابة مقيم. النتائج الأولية للتحقيقات وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات سابقة كانت سبباً مباشراً في وقوع الجريمة.

وقال المتحدث الأمني أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت عن أن الجاني كان على معرفة مسبقة بالضحيتين. وقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالة ملف القضية بشكل كامل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.