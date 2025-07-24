شكرا لقرائتكم خبر معرض «فنون تحكي قصصا» يواصل فعالياته في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة تقديم فعاليات معرض «فنون تحكي قصصا» في أسبوعه الثالث، ضمن مبادرات «عام الحرف اليدوية 2025» الذي أطلقته وزارة الثقافة؛ ويهدف إلى إبراز الحرف التقليدية السعودية وتسليط الضوء على الموروث الوطني.

وشهد الأسبوع الثالث من المعرض تقديم مجموعة من الفنون الحرفية اليدوية، شملت المشغولات الجلدية، والمشغولات المعدنية، والمطرزات، والحلي والمجوهرات، إلى جانب فنون التجليد والتذهيب، والعديد من الحرف اليدوية الداعمة، التي اختتمت فعالياتها أمس وسط تفاعل واسع من الزوار.

ويستمر المعرض المقام في مقر الجمعية على مدى شهرين، مستعرضا الحكايات السعودية عبر الحرف، في إطار منصة ثقافية تسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتجسد جهود وزارة الثقافة في حفظ التراث الوطني وتعزيز حضوره في المجتمع.