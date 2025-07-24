شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تضبط منشأة لمخالفتها أنظمة الاستيراد والتداول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية، انطلاقا من مسؤوليتها النظامية في حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء في المملكة.

ورصدت «الهيئة» قيام المنشأة بإدخال أصناف غذائية بيض مائدة غير مصرح باستيرادها، واردة من بلد محظور الاستيراد منه، حيث جرى إخفاؤها ضمن إرساليات لم يفصح عنها رسميا، وهو ما يعدّ مخالفا للأنظمة.

كما ثبت قيام المنشأة بعرض وتسويق منتجات سبق أن رفضت من قبل الهيئة، الأمر الذي يعد انتهاكا بالغ الخطورة يهدد صحة وسلامة المستهلك، وبناء على ما ضبط اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية الصارمة بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية ذات الصلة، التي تعاقب من خلالها المخالفين بعقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة بـ10 ملايين ريال أو بهما معا.