شكرا لقرائتكم خبر «ريف السعودية» يطلق مشروعا نوعيا لتطوير زراعة أنسجة أشجار البن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، مشروعا نوعيا لتطوير إنتاج شتلات البن، باستخدام تقنية زراعة الأنسجة؛ للإسهام في رفع القدرة الإنتاجية لأشجار البن بنسبة 30%، وزراعة نحو 50 ألف شتلة بنهاية 2025م.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان، أن المشروع يشتمل على مراحل دقيقة، تبدأ من اختيار العينات الوراثية، وتنتهي بتحقيق المستهدف وإنتاج الشتلات، مبينا أنه جرى توريد 6 عينات من تراكيب وراثية مختارة من أشجار البن في مناطق جازان، وعسير، والباحة، وإنبات 17 ألف من الأجنة الجسدية للبن، إضافة إلى 4 آلاف نبتة بن في مرحلة التجذير، كما جرى نقل 1,200 نبتة إلى البيت المحمي للفطام، إلى جانب وجود 400 شتلة بن في مرحلة التقسية، مبينا أن المشروع أكمل استيراد وتركيب جهاز تسريع النمو «Bioreacter» لمعمل زراعة الأنسجة؛ لتقليل أعداد العمالة، وزيادة الإنتاجية، حيث يستهدف الوصول إلى إنتاج 50 ألف شتلة بنهاية العام الحالي.

وأكد البريكان أن مشروع زراعة الأنسجة لأشجار البن، حقق العديد من النتائج الملموسة، حيث تمت إعادة تقييم الأنماط الجينية الـ82 المختارة مسبقا، ودمجها في 12 مجموعة جينية، بناء على أوجه التشابه المورفولوجية بينهما، كما تم البدء في إنتاج الشتلات بالعقل لأنماط جينية مختارة، وزراعة 1000 عقلة لإنتاج 1000 شتلة معروفة المصدر، بالإضافة إلى تطوير أصناف مقاومة للأمراض، وقادرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعداد 14 منتجا معرفيا حول التقنيات والممارسات الزراعية الجيدة؛ لتطوير حقول البن، ورفع إنتاجيتها.

وأشار إلى أنه وفي إطار هذا المشروع، جرى الانتهاء من المراجعة الفنية لدليل زراعة البن، وإعداد «كتاب موارد البن» مرجعا رئيسا لإنتاج البن وإدارة عمليات ما بعد الحصاد في المملكة، وتنظيم 4 جولات دراسية داخلية وخارجية، شارك فيها أكثر من 109 مزارعين، شملت الحقول التجريبية، والإرشادية، والتعاونيات؛ للتعرف على الممارسات الحديثة والتقنيات، ونقلها وتطبيقها في مزارعهم، إضافة إلى تنظيم ورش عمل، وندوات علمية لتدريب وتأهيل المزارعين وأصحاب المصلحة، شملت أكثر من 200 مزارع، والمشاركة في العديد من المؤتمرات، والمنتديات، والمعارض الدولية المتعلقة بقطاع البن؛ لتبادل المعرفة والخبرات، والوقوف على مستجدات القطاع.