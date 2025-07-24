شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 10 جهات وطنية تمثل المملكة في معرض آيدف بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول في مدينة إسطنبول التركية، أعمال الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي «آيدف 2025»، وتشارك فيه أكثر من 10 جهات من القطاعين العام في الفترة من 22 إلى 27 يوليو الحالي، في حين يعد المعرض من أهم وأبرز المعارض المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم، ويستعرض العديد من المنتجات والقدرات الصناعية الوطنية.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الجناح السعودي، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركة في الجناح، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، كما اطلع معاليه وأصحاب المعالي والحضور خلال جولتهم في الجناح السعودي على أحدث المنتجات، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدمة في مختلف مجالات الصناعات العسكرية.

ويسعى الجناح السعودي إلى إبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في السعودية، ويستعرض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، لاستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، متمثلة في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الإسناد للصناعة (AL-Esnad)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، وشركة خدمة راي للتصنيع (RMC)، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية (INTRA)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة قدرة الصناعية (Qudra Industrial)، وشركة الرواد للأنظمة (Pioneers Systems)، إضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن مشاركة المملكة في معرض «آيدف 2025» تأتي في إطار تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيرا إلى أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي حققته الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز المنتجات والقدرات الصناعية العسكرية التي تعكس جهود تمكين الصناعات العسكرية بالمملكة، وتستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورها ومهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات التنظيمية، والحوافز ورحلة المستثمر، ويشهد الجناح السعودي العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض؛ بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدا للدور المتنامي للمملكة في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة.