شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تستدعي 2234 سيارة »BAIC« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2234 سيارة بايك «BAIC» طراز X7 موديلات (2022 - 2024) لخلل في صندوق الفيوزات الكهربائية، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي؛ مما يزيد من خطر نشوب حريق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2234 سيارة بايك «BAIC» طراز X7 موديلات (2022 - 2024) لخلل في صندوق الفيوزات الكهربائية، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي؛ مما يزيد من خطر نشوب حريق. ودعت الوزارة مستخدمي الطراز المشمول بحملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة بوابة العربية للسيارات على الرقم (8002440207) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 2234 سيارة »BAIC« لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.