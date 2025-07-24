شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي 2025 بالفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للأحياء في منافسات النسخة الـ36 من الأولمبياد الدولي للأحياء IBO 2025، التي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا، خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الحالي، بمشاركة نخبة من طلاب المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم.

ويمثل المملكة في هذه المسابقة العلمية العالمية - التي يشارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة يمثلون 80 دولة - 4 طلاب أُهلوا ببرنامج تدريبي مكثف تجاوزت ساعات التدريب فيه 2800 ساعة لكل طالب، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.

ويضم منتخب المملكة لهذا العام كلا من: عبدالله هاجد السبيعي من إدارة تعليم الطائف، وحمزة محمد باعيسى من تعليم الرياض، وحسن عبدالله البحار من تعليم الرياض، وزياد أحمد النمري من الهيئة الملكية بينبع، وجميعهم من الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وشاركت المملكة للمرة الاولى في أولمبياد الأحياء الدولي عام 2022، وحققت خلال مشاركاتها السابقة 3 ميداليات فضية، و5 برونزيات، و3 شهادات تقدير، في إنجازات تعكس تطور المستوى العلمي للطلبة السعوديين في مجال الأحياء، وقدرتهم على المنافسة الدولية في أعرق المحافل العلمية.