شكرا لقرائتكم خبر تنظيم مميز يواكب المعايير العالمية في بطولة البلياردو بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى بطولة العالم للبلياردو 2025 التي تستضيفها محافظة جدة للعام الثاني على التوالي، بتنظيم احترافي يواكب المعايير العالمية ويعكس ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من تطور نوعي يبرز كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وشكل الفريق التطوعي أحد أبرز عناصر نجاح النسخة الحالية من البطولة، التي تضم 128 لاعبا من نخبة لاعبي البلياردو على مستوى العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة، وذلك من خلال مشاركة 42 متطوعا ومتطوعة من الشباب السعودي، في مختلف الجوانب التنظيمية والدعم الميداني.

ووزع المتطوعون بزيهم الوطني، وفق خطة تشغيلية تغطي جميع أيام البطولة ومرافقها، بدءا من مداخل الصالات، مرورا بمناطق الاستقبال، وصولا إلى نقاط الدعم الإعلامي والخدمي.

ويجيد عدد من المتطوعين أكثر من لغة، مما أسهم في تعزيز التواصل مع اللاعبين والحضور من مختلف الجنسيات، وتقديم تجربة تنظيمية فعّالة ومتكاملة، إذ أتاحت هذه المشاركة للمتطوعين اكتساب خبرات عملية مباشرة في إدارة الفعاليات الرياضية الدولية، ضمن بيئة احترافية عالية المستوى.

وتندرج هذه الجهود ضمن مسارات التمكين المستمر للشباب السعودي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاعين الرياضي والتطوعي، بما يعكس حضور المملكة المتنامي في المحافل الرياضية العالمية.