شكرا لقرائتكم خبر حكام سعوديون يسطرون حضورا لافتا في بطولة البلياردو بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد التحكيم السعودي حضورا لافتا، في منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025، التي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو في «الصالات الخضراء»، بمشاركة 128 لاعبا من نخبة نجوم اللعبة يمثلون أكثر من 40 دولة، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة «ماتشروم»، وتحت إشراف وزارة الرياضة ، لتجسد محطة عالمية جديدة تعكس تطور الكفاءات الوطنية في إدارة الرياضات الاحترافية.

وضم طاقم التحكيم السعودي في هذه النسخة، 8 حكام معتمدين دوليا وهم: خلف الرولي، ونواف الشمري، ويحيى بدوي، وهاني النفيسة، وفهد الصافر، وسعود العويس، وصالح المطر، ومحمد القرعاوي، حيث وزعوا على مختلف طاولات المنافسات لقيادة المباريات ضمن أدوار المجموعات والإقصائيات النهائية.

وجاء اختيار هؤلاء الحكام نتيجة سنوات من العمل المهني والتدرج في المسابقات المحلية والإقليمية، إضافة إلى اجتيازهم برامج تأهيل واعتماد معترف بها دوليا، حيث يقوم الحكام السعوديون حاليا بإدارة اللقاءات وفقا لأعلى المعايير الفنية والتنظيمية، في ظل نظام تحكيمي دقيق يشرف عليه الاتحاد الدولي، ما يعكس مدى الثقة التي باتت تحظى بها الكفاءات السعودية في هذا المجال المتخصص.

وتؤكد هذه المشاركة الفاعلة حجم التطور الذي يشهده قطاع التحكيم الرياضي في المملكة، لا سيما في الرياضات الذهنية كالبلياردو، التي تتطلب دقة عالية وقدرة على اتخاذ قرارات فورية تحت ضغط المنافسة.

ويعد وجود هذا العدد من الحكام الوطنيين في حدث عالمي بهذا الحجم، إنجازا نوعيا يحسب للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الذي عمل على تأهيل جيل من المحكمين السعوديين وفق خطة استراتيجية طويلة الأمد.

من جانب آخر يواصل الاتحاد السعودي دعمه المستمر لمسارات التحكيم والتدريب وتطوير اللاعبين، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركات العالمية في صميم أولوياتها.

وينتظر أن يواصل الحكام السعوديون أداءهم المميز حتى ختام البطولة، في ظل الإشادات التي تلقوها من الوفود المشاركة والجهات المنظمة، ليبرهنوا أن الكادر السعودي لا يقتصر دوره على الاستضافة أو التنظيم فحسب، بل يمتد إلى صميم التنافس الرياضي، وبمستوى لا يقل عن أي طاقم تحكيمي عالمي.