شكرا لقرائتكم خبر هيئة المتاحف و«زاوية 97 » توقعان اتفاقية تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة المتاحف و»زاوية 97»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحرف التقليدية والتصميم المحلي ضمن مبادرة «صنع في البحر الأحمر»، التي ينفذها متحف البحر الأحمر.

وتركز الاتفاقية على تفعيل برنامج تدريبي سنوي ينفذ في منطقة جدة التاريخية، ويتضمن 10 ورش عمل موجهة للحرفيين المحليين، تعقد خلال الربع الثالث من 2025م.

ويشمل البرنامج تصميم وإنتاج منتجات حرفية مستلهمة من مبنى باب البنط التاريخي الذي يحتضن متحف البحر الأحمر، والبيئة البحرية بالمنطقة الغربية، باستخدام خامات تقليدية، مثل: الخشب، الصدف، الورق، المعادن، الجلد، والأقمشة، مع التركيز على ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير.

كما تنص الاتفاقية على أن تتولى «زاوية 97» تنظيم الورش واستضافة المشاركين في مقرها، واختيار الطلبة المتدربين بما يراعي تنوع المهارات، إلى جانب تقديم تصور فني للمنتجات بالتنسيق مع الهيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الهيئة لتفعيل الشراكات مع القطاع الإبداعي المحلي، وتأكيدا على أن المتاحف اليوم تؤدي دورا متجدد في دعم الإبداع وتمكين الحرفيين، ومن خلال هذه الشراكة تطمح الهيئة إلى جعل متحف البحر الأحمر منبرا حيا يعكس روح جدة التاريخية وثقافتها العميقة.

كما يمثل المشروع فرصة فريدة لإبراز المهارات السعودية في قطاع الحرف اليدوية، ويؤكد دور الحرفة في دعم الاقتصاد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال منتجات ذات طابع محلي وعمق تاريخي.