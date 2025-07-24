شكرا لقرائتكم خبر هيئة الترفيه تطلق مشروع «مسارات الترفيه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أمس، مشروع مسارات الترفيه، بصفتها مبادرة نوعية تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في قطاعات الترفيه والأعمال المرتبطة بها، وذلك من خلال توفير منصة رقمية شاملة تتيح لأصحاب المشاريع الناشئة والقائمة التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الترفيهي.

وتعد «مسارات الترفيه» منصة الكترونية تفاعلية تجمع بين الأفراد، والشركات، والخبراء في مساحة رقمية واحدة، حيث يمكن للمستفيدين التسجيل وحجز جلسات إرشادية مع مرشدين متخصصين في مجالات مثل إدارة الفعاليات، تشغيل المرافق الترفيهية، تسويق العروض الحية، تطوير المواهب الفنية، إدارة الحشود، تنظيم التراخيص، وبيع التذاكر. كما تتيح المنصة إمكانية طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات دقيقة فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة داخل القطاع.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز فرص النجاح أمام رواد الأعمال عبر تقديم إرشاد احترافي مبني على أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في زيادة عدد المنشآت الترفيهية في السوق المحلية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق النمو والاستدامة في مشاريع الترفيه.

وقد أتاحت الهيئة هذه الخدمة بشكل مجاني بالكامل لجميع المستفيدين من الأفراد والقطاع التجاري، دون أي شروط مسبقة، بهدف ضمان الوصول المفتوح والعادل لجميع الفئات.

وتقدم خدمات المبادرة عبر الموقع الرسمي للمنصة، وتشمل جلسات الكترونية عن بعد، بالإضافة إلى فعاليات حضورية تقام بشكل دوري، بما يعزز من فرص بناء الشبكات المهنية والتواصل المباشر بين رواد الأعمال والخبراء.

وتتميز المبادرة بعدة مزايا أبرزها: الوصول إلى مرشدين ذوي خبرة عالية، وتقديم الاستشارات في مختلف القطاعات الداعمة لنمو الأعمال، وتيسير فهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال في تجاوز التحديات وتوسيع أنشطتهم.