هيئة التراث تطلق فعالية «المكتشف الصغير» في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة التراث فعالية «المكتشف الصغير» في محطتها الثالثة بمدينة أبها، المستمرة لغاية 26 يوليو الحالي في قرية المفتاحة، ضمن جهودها الرامية إلى ربط الأجيال الناشئة بالموروث الحضاري الوطني وتعريفهم بمكونات الهوية الثقافية السعودية.

وتهدف الفعالية إلى غرس قيم الاهتمام بالتراث الوطني لدى الأطفال واليافعين، والتعريف بأهمية علم الآثار والتنقيب الأثري، مع تقديم أنشطة تعليمية وتفاعلية تعزز من الوعي المجتمعي بطرق التعامل مع القطع الأثرية والحفاظ عليها، بما يسهم في تنمية الثقافة الوطنية وصون الموروث الحضاري للمملكة.

وتتضمن الفعالية 5 محطات رئيسية تشمل: حكاية المكتشف الصغير، وأكاديمية المكتشف الصغير، ومحاكاة التنقيب، ومحترف الآثار، والعب وتعلّم، إضافة إلى منطقة «تذكار من تراثنا» التي تتيح للزوار اقتناء منتجات مستلهمة من أدوات وأزياء التنقيب الأثري، مما يمنح الأطفال تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه.

وتعد فعالية المكتشف الصغير إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها هيئة التراث؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية وبناء جيل واعٍ بقيمة التراث وأهميته، عبر برامج ثقافية وتعليمية مبتكرة تنسجم مع احتياجات الفئة العمرية المستهدفة، وتجمع بين الأسلوب التفاعلي والمعرفة العلمية.

وأكدت الهيئة أن الفعالية تأتي امتدادا لجهودها المتواصلة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور الثقافة عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة، وإشراك شرائح المجتمع كافة، وبالأخص الأطفال واليافعين، في حمل رسالة صون التراث والمحافظة عليه بوصفه أحد ركائز الهوية الوطنية، كما ثمنت الهيئة جهود هيئة تطوير منطقة عسير التي تعكس تكامل المساعي الوطنية في تعزيز الحضور الثقافي للمنطقة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في حفظ الموروث الحضاري.