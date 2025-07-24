شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة تصدر الدليل المعرفي للحرف اليدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الثقافة الدليل المعرفي للحِرف اليدوية ضمن أنشطة مبادرة «عام الحِرف اليدوية 2025» إحدى مبادرات الأعوام الثقافية التي تخصصها الوزارة للاحتفاء بعناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة، حيث يسلط الدليل الضوء على الحِرف اليدوية بوصفها مكونا ثقافيا أصيلا يجسد الهوية الوطنية، ويعبر عن بيئات المملكة المتنوعة وتقاليدها المتوارثة.

ويهدف الدليل إلى التعريف بالمحتوى التوثيقي للحِرف اليدوية، وإبراز أنواعها وممارساتها وأساليبها، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية، ويسهم في نقل معارفها ومهاراتها إلى الأجيال الجديدة. كما يعنى برصد المصطلحات الحِرفية، ومراحل إنتاج المشغولات، في إطارٍ يحفظ للمعرفة الحِرفية مكانتها، ويعكس عمقها التاريخي.

واشتمل الدليل على خمسة فصول رئيسية، استهل أولها بتسليط الضوء على الحِرف اليدوية بوصفها مرآة ثقافية تعبر عن علاقة الإنسان ببيئته، وتنقل هويته عبر مهارات توارثتها الأجيال، فيما استعرض الفصل الثاني الجذور التاريخية للحِرف اليدوية في السعودية، ودورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في تشكيل الهوية الوطنية، وخصص الفصل الثالث لتوثيق أنواع الحِرف السعودية، كالمشغولات الجلدية، والخشبية، والنسيجية، مبينا أدواتها وأساليبها وخصوصياتها الثقافية، بينما تناول الفصل الرابع الأثر الاقتصادي لهذا القطاع بوصفه محركا للتنمية وفرص ريادة الأعمال، واختتم الدليل برصد الجهود الوطنية في دعم الحِرف من خلال التوثيق، والتمكين، والتسويق، والتكامل المؤسسي.

ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهود وزارة الثقافة لحفظ وصون عناصر التراث الثقافي غير المادي، وتأكيد حضور الحِرف اليدوية في المشهد الثقافي المحلي، بوصفها من أبرز روافد الهوية، ورافدا إبداعيا واقتصاديا يعكس ثراء المملكة وتنوعها، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.