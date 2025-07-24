شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأفلام تطلق مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الأفلام أمس، النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»، عبر إقامة 12 ورشة نقاشية متنوعة و4 ليالٍ سينمائية، تقام في 4 مدن سعودية، وهي: الرياض، والأحساء، وحائل، والطائف.

وتهدف المبادرة إلى توفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين والهواة، وتعزيز قدرات صناع الأفلام المحليين لتثري المشهد السينمائي في المملكة، إضافة إلى بناء مجتمع سينمائي حيوي من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التدريبية والثقافية، مستهدفة بذلك المبدعين، والطلاب، والهواة، حيث تتضمن سلسلة من الورش النقاشية المتخصصة التي تغطي جوانب متعددة من صناعة السينما، بدءا من كتابة السيناريو والإخراج وصولا إلى التصوير والإنتاج، إضافة إلى ليالٍ سينمائية تعرض خلالها أفلام محلية وعالمية مختارة، ترافقها جلسات حوارية تفاعلية لتعزيز وعي المجتمع بالسينما بوصفها أداة ثقافية وفنية.

وتستعرض سلسلة الورش في هذه النسخة قضايا محورية في الصناعة السينمائية؛ حيث تفتتح بورشة في الرياض بعنوان «معايير تقييم الأفلام في المهرجانات: بين النقد الفني والتوجهات التجارية»، والتي تتناول آليات التحكيم في المهرجانات السينمائية، ومدى تأثير الأبعاد الجمالية والثقافية والتجارية على قرارات اللجان.

وستقام ورشة في حائل بعنوان «دور الجوائز السينمائية في تشكيل معايير النجاح الفني والتجاري»، تناقش أثر الجوائز على مستقبل الفيلم وتوزيعه، ثم ورشة في الأحساء بعنوان «السينما المستقلة: تحديات الإنتاج والتوزيع»، التي تسلط الضوء على التحديات التمويلية والإنتاجية التي تواجه صناع الأفلام المستقلة، وعلى أهمية التوزيع في وصولها إلى الجمهور العالمي.