«بيئة جازان» تعزز الاستفادة من الخدمات الالكترونية الزراعية

- بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية أمس، ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من الخدمات الالكترونية الزراعية والبرامج والمبادرات التمويلية لصندوق التنمية الزراعية»، وذلك بمركز التدريب الزراعي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية أمس، ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من الخدمات الالكترونية الزراعية والبرامج والمبادرات التمويلية لصندوق التنمية الزراعية»، وذلك بمركز التدريب الزراعي. وشهدت الورشة مشاركة عدد من المزارعين والمهتمين في المجال الزراعي، وتسليط الضوء على دور الصندوق الشامل في تمويل المشاريع الزراعية، وما يقدمه من خدمات ومنتجات تمويلية للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين؛ بهدف دعم القطاع الزراعي بالمملكة، والتعريف بأنواع المشاريع المتخصصة التي يمولها الصندوق، والقروض التنموية المقدمة لصغار المزارعين.

