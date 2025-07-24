شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تنفذ 799 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 799 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال يونيو الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 249 زيارة للمصانع في منطقة الرياض، و203 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و131 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و42 زيارة في منطقة حائل، و30 زيارة في منطقة جازان، و19 زيارة في منطقة عسير، و13 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و12 زيارة في منطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة القصيم، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران.

وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.