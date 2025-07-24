شكرا لقرائتكم خبر «الحياة الفطرية» تستعرض تجربة المملكة في معالجة تزايد أضرار قرود البابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، خلال مشاركته في المؤتمر الثلاثين للجمعية الدولية لعلم الرئيسيات (IPS)، الذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 في العاصمة أنتاناناريفو بجمهورية مدغشقر، ورقتين علميتين محكمتين نشرتا مؤخرا في المجلة الدولية لعلم الرئيسيات، وتناول العرض التحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بانتشار قرود البابون في السعودية.

ووثقت الورقة العلمية الأولى التغيرات السكانية الكبيرة في أعداد قرود البابون على مدى أكثر من 3 عقود، حيث كشفت عن تضاعف أعدادها بمقدار 18 ضعفا بين عامي 1989 و2022، نتيجة عدة عوامل، أبرزها وفرة مصادر الغذاء البشرية وغياب بعض المفترسات الطبيعية.

واعتمدت الدراسة على مسوحات ميدانية شملت 6 مناطق مختلفة من المملكة، واستخدام تقنيات التتبع بالأقمار الصناعية، إلى جانب نماذج إحصائية لتحديد الموائل البيئية المناسبة.

وتناولت الورقة العلمية الثانية، الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتداخل الإنسان مع البابون، من خلال تحليل بيانات آلاف الاستبانات والبلاغات التي قدمت بعد تحليلها تصورا واضحا بطبيعة الأضرار وحجم الخسائر.

وسلطت الدراسة الضوء على تأثير هذه التداخلات على جودة الحياة ولأمان البيئي.

وسلط فريق المركز الضوء على تجربة المملكة في معالجة أضرار تزايد أعداد قرود البابون التي تعد تجربة فريدة ارتكزت على خط أساس ودراسات علمية منشورة في أهم المجلات المتخصصة في الرئيسيات.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المحافل العلمية الدولية المتخصصة في علم الرئيسيات، حيث يجمع نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، ويشكل منصة لتبادل التجارب والمعارف حول حماية الرئيسيات والحفاظ على توازن النظم البيئية.

وجاءت مشاركة المركز في هذا الحدث تأكيدا لالتزام المملكة بدعم البحث العلمي البيئي، وتقديم نماذج وطنية تسهم في إثراء النقاشات العلمية، وتعزيز التكامل بين المعرفة والممارسة الميدانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة والتنوع الأحيائي.