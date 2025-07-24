شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة يسلم عددا من العربات المتنقلة ضمن مبادرة «البائع الموسمي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



سلم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة أمس الأول، عددا من العربات المتنقلة ضمن مبادرة أكشاك الأسر «البائع الموسمي»، في مرحلتها الثانية التي ينفذها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر»، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل، وذلك بواجهة روشن البحرية.

وتهدف مبادرة «البائع الموسمي» إلى الإسهام في تنظيم عمل الباعة السعوديين من الأسر المنتجة في الأماكن العامة من خلال استخراج التصاريح اللازمة، وتحسين المشهد الحضري بتوفير بيئة آمنة ومنظمة بمحافظة جدة، ودعمهم وتأهيلهم وتدريبهم على إدارة المشروع، وتوفير منافذ بيع حديثة.

