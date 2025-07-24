شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان العقيق الصيفي للتسوق والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - انطلق مهرجان العقيق الصيفي للتسوق والترفيه، في حديقة «طيبة الاسم» بالمحافظة أمس، بحضور أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومحافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق مهرجان العقيق الصيفي للتسوق والترفيه، في حديقة «طيبة الاسم» بالمحافظة أمس، بحضور أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومحافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله. وتضمن حفل الافتتاح عرضا مرئيا استعرض أبرز فعاليات «صيف الباحة»، وفقرات فنية متنوعة شملت الشعر، وفن الربابة، وأوبريتا إنشاديا بعنوان «صيف العقيق»، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العقيق في مشهد احتفالي نال إعجاب الحضور. ويأتي المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات الصيفية التي تنظمها أمانة منطقة الباحة بالتعاون مع المحافظات والبلديات التابعة لها؛ بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الحراك الترفيهي والثقافي في المنطقة. وأوضح الدكتور السواط أن هذه الفعالية تعد إحدى المحطات المهمة في برنامج «صيف الباحة»، وتحظى بمتابعة أمير منطقة الباحة، مشيرا إلى أن محافظة العقيق استضافت مهرجان «سيتي هب» الترفيهي التابع للهيئة العامة للترفيه، وستشهد الأسبوع المقبل انطلاق سباقات الفروسية ضمن الفعاليات الصيفية بالمحافظة.

