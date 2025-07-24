شكرا لقرائتكم خبر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يواصل فعاليات «أسبوع الإعلام والتسويق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مركز دعم المنشآت بمنطقة المدينة المنورة فعاليات «أسبوع الإعلام والتسويق»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بمشاركة عدد من الجهات العارضة والمتخصصين في مجالات الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى.

ويهدف الأسبوع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الفرص الواعدة في هذا القطاع، وتعزيز حضورهم الإعلامي والتسويقي، من خلال سلسلة من الورش التخصصية، والبرامج التدريبية، والجلسات الحوارية.

وشهدت الفعاليات عددا من الأنشطة واللقاءات التفاعلية، من أبرزها ورشة عمل بعنوان «الحوار التصميمي بين النسبة والشعور»، إضافة إلى ورشة «إدارة التسويق والهوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي عقدت بمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال.

وصاحب الفعاليات معرض للجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من الشركات المهتمة بالإعلام والتقنية وريادة الأعمال.

وتتواصل الفعاليات حتى يوم الخميس المقبل، بجلسات وورش متنوعة تشمل موضوعات مثل: التسويق الرقمي، وأهمية الأدوات التسويقية وشهاداتها الاحترافية، إلى جانب مناقشات حول الأدوات التسويقية الحديثة، والفروقات بين العلامة التجارية والهوية البصرية.