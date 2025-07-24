شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تستكمل مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى الإيمان العام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» أعمال مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مستشفى الإيمان العام بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك في المنشآت الحكومية، تحقيقا لمستهدفات الاستدامة البيئية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وبلغت القدرة الإنتاجية للنظام الشمسي المركب في مباني ومرافق المستشفى 638 كيلووات، مما يسهم في تحقيق وفر متوقع في استهلاك الكهرباء يقدر بنحو مليون كيلووات ساعة سنويا.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد بن عبدالله الغريري، أن المشروع جاء بعد تنفيذ دراسات فنية ومسوحات ميدانية شاملة للمرافق والمباني المشمولة، حيث أظهرت النتائج ضرورة رفع كفاءة الطاقة من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية؛ لتوليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

وبين أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في نطاق المشروع يبلغ نحو 22.8 مليون كيلووات ساعة، ومن المتوقع خفضه إلى 21.8 مليون كيلووات ساعة سنويا، أي بما يعادل وفرا في الطاقة يقارب مليون كيلووات ساعة سنويا، مشيرا إلى أن الأثر البيئي للمشروع يعادل تقليص استخدام ما يزيد على 1500 برميل من النفط المكافئ سنويا، والحد لأكثر من 560 طنا متريا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 9 آلاف شتلة سنويا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور «ترشيد» في دعم مسيرة المملكة نحو الاستدامة، وتحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.