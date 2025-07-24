كفالة الاستعلام عن نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية برقم الطلب 1447هـ والإجراءات المتبعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة الحصول على معلومات حول كيفية الاستعلام عن نقل كفالة العمل في المملكة العربية السعودية. تهدف الحكومة السعودية إلى تبسيط الإجراءات للعمالة الوافدة وأصحاب العمل من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة. ومن بين هذه الخدمات الحيوية تأتي خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة.

يمكن للمستخدمين، سواء كانوا عمالاً وافدين أو أصحاب عمل، متابعة حالة طلب نقل الكفالة الخاص بهم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد. يمكن القيام بالاستعلام عن نقل الكفالة بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن نقل الكفالة إلكترونيًا:

– يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع واختيار خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة.

– يجب إدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

– بعد إدخال البيانات، يتوجب على المستخدم إدخال رمز التحقق المرئي والضغط على زر “بحث”.

– ستظهر تفاصيل حالة الطلب على الفور، مما يسهل عملية الاستعلام.

شروط نقل الكفالة ودفع الرسوم:

– يجب أن لا توجد مخالفات أو غرامات على العامل المكفول.

– يجب أن يكون عقد العمل ساريًا.

– سداد الرسوم المقررة لنقل الكفالة يعد شرطًا أساسيًا.

– يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل الكفالة التي تتراوح بين 2000 إلى 6000 ريال سعودي.

من خلال هذه الخطوات البسيطة والمعلومات الواضحة، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن نقل كفالة العمل بسهولة ويسر.