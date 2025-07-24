التسجيل في دعم السكني السعودية 1446: فرصة ممتازة لضمان مستقبل آمن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل البرنامج السكني في المملكة العربية السعودية جهوده لتوفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين من خلال برنامج الدعم السكني الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل الحصول على سكن مناسب بشروط ميسرة للمواطنين في المملكة. ومع بداية العام 1446، شهد البرنامج زيادة في عدد المتقدمين الذين يسعون للاستفادة من المزايا المتاحة ضمن مبادرة سكني.

الفئات المستهدفة في برنامج الدعم السكني السعودية

– الأسر السعودية التي لا تملك سكنًا باسم أحد أفرادها.

– الأرامل والمطلقات اللاتي مر على طلاقهن أو وفاة أزواجهن أكثر من عامين.

– الأفراد المستقلين الذين تجاوزوا سن الخامسة والعشرين دون أن يكون لديهم سكن خاص.

– الأسر ذات الدخل المحدود والراغبة في الحصول على دعم تمويلي أو سكن جاهز.

– يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما بشكل دائم داخل المملكة.

خطوات التسجيل في الدعم السكني السعودية لعام 1447

1. الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان.

2. إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

3. تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية ومعلومات أفراد الأسرة.

4. إرفاق المستندات المطلوبة مثل إثبات الدخل وصكوك عدم تملك سكن.

5. إرسال الطلب وانتظار صدور نتائج الأهلية بعد المراجعة.

6. يتم إشعار المتقدمين بقبول الطلب أو رفضه عبر رسائل نصية أو من خلال المنصة مباشرة.

مزايا برنامج الدعم السكني

– وحدات سكنية جاهزة بأسعار مدعومة.

– أراضٍ سكنية قابلة للبناء.

– تمويل مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– برامج مساندة لتحمل جزء من تكاليف البناء أو الشراء.

أهمية البرنامج في تحقيق الاستقرار

– يساهم برنامج الدعم السكني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المواطنين من تملك منازلهم وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

– يخفف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود ويمنحهم فرصة حقيقية لحياة كريمة ومستقرة.

فرصة ممتازة تنتظر المواطنين السعوديين للتسجيل في برنامج الدعم السكني وضمان مستقبل آمن لعام 1446.