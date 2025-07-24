شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. شديد الحرارة على الشرقية ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس.

تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

