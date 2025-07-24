تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية: شروط التمديد والإجراءات الواضحة والسهلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد الزيارة العائلية في السعودية وسيلة مهمة لاستقبال أفراد العائلة لفترات محددة، ومع اقتراب انتهاء صلاحية تأشيرات الزيارة، يحتاج الكثيرون إلى تمديدها لضمان استمرار إقامة أحبائهم في المملكة. لذلك، تتطلب عملية تمديد الزيارة العائلية الالتزام بشروط وإجراءات محددة تضمن سير العملية بشكل قانوني وسهل.

شروط تمديد الزيارة العائلية في السعودية

– الزائر يجب أن يكون متواجدًا في المملكة عند تقديم طلب التمديد.

– جواز سفر الزائر يجب أن يكون ساري المفعول خلال فترة التمديد.

– مدة صلاحية التأشيرة المتبقية يجب أن تكون 7 أيام أو أقل.

– المستضيف مسؤول عن سداد رسوم تمديد التأشيرة ورسوم التأمين الصحي.

– يجب أن لا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا.

خطوات تمديد الزيارة العائلية

1. الدخول إلى حساب المستضيف في منصة “أبشر”.

2. اختيار “تمديد تأشيرة الزيارة العائلية” من قائمة الخدمات.

3. إدخال بيانات الزائر والتحقق منها.

4. دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

5. مراجعة البيانات المدخلة وتأكيد الطلب.

6. معالجة الطلب إلكترونيًا وإشعار المستفيد بحالة الطلب.

باعتبار هذه الشروط والخطوات، يمكن للراغبين في تمديد تأشيرات زيارتهم العائلية بسهولة ويسر في المملكة العربية السعودية.