شكرا لمتابعة خبر عن أمريكي يحكي قصة إسلامه بسبب مواطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شخص أمريكي قصة إسلامه بعدما التقى بمواطن وتناقش معه حول الأديان.

وقال الشاب الأمريكي :”التقيت بشاب سعودي اسمه علي الغامدي دخل معي في نقاش عن الأديان وأقنعني ومن ذلك الحين وأنا مسلم”.

ولفت إلى أن الغامدي سأله عن الدين التي يؤمن بها فأجاب بأنه لا يؤمن بأي ديانة، مشيرا إلى أنه أكد له أنه يعرف أن النبي محمد وأن لديه رساله كما يعلم أن عيسي نبي لكنه لا يؤمن بأن عيسي هو ابن الله.

وأشار إلى أن الغامدي قال له أنه مسلم فأجاب بأنه ليس كذلك لكنه شعر بعدها بأن شيء ما تولد بداخله وبعدها أسلم.