الدمام 47 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 47 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 47 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 41 درجة مئوية.- أبها 31 درجة مئوية.- تبوك 39 درجة مئوية.- بريدة 44 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 29 درجة مئوية.- عرعر 42 درجة مئوية.- سكاكا 42 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 43 درجة مئوية.- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.- الدوادمي 43 درجة مئوية.- شرورة 45 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس.تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.