سجل الآن على منصة مسار المغرب 2025 وادخل بياناتك لتكون جزءاً من البرنامج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة في المغرب عن بدء التسجيل على منصة مسار التعليمية للعام الدراسي 2025، بهدف تسهيل عملية التسجيل لأولياء الأمور وتحسين التحول الرقمي في التعليم. يجب على الراغبين في التسجيل اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع منصة مسار التعليمية.
– اختيار “إنشاء حساب جديد”.
– تحديد خدمة “تسجيل التلاميذ الجدد”.
– ملء النموذج بالبيانات المطلوبة للطالب.
– اختيار المؤسسة التعليمية المراد الالتحاق بها.
– تحميل الوثائق المطلوبة بصيغة إلكترونية.
– تأكيد التسجيل عبر إرسال الطلب.

ومن الوثائق المطلوبة للتسجيل في منصة مسار: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة السكنى، بطاقة تعريف التلميذ، شهادة ميلاد، وصورة حديثة. تهدف هذه الخطوات إلى تيسير الإجراءات وتحسين نوعية التعليم في المغرب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

