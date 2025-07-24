التسجيل في برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر التسجيل في برنامج حافز للعاطلين في السعودية خطوة أساسية للمواطنين الباحثين عن دعم مالي وتدريب مهني، حيث يمكن للمسجلين عبر منصة طاقات الحصول على إعانة شهرية تصل إلى 2000 ريال لمدة عام. يهدف البرنامج إلى تقليل معدلات البطالة وتعزيز فرص التوظيف ضمن رؤية المملكة 2030.

التسجيل في برنامج حافز للعاطلين في السعودية

تتم عملية التسجيل عبر المنصة الرسمية طاقات، وهي البوابة الوطنية للعمل التي تدير جميع إجراءات برنامج حافز. الخطوات تشمل الدخول إلى موقع طاقات، إنشاء حساب، كتابة البيانات المطلوبة، إرسال الطلب، انتظار رسالة التأكيد عبر الجوال، ومتابعة الطلب بشكل دوري.

أهداف برنامج حافز

يهدف برنامج حافز إلى تقديم دعم مالي شهري للمستفيدين، تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، تسهيل التواصل مع جهات التوظيف، تحسين المهارات والسلوك المهني، وخفض معدلات البطالة في المملكة.

الفئات المؤهلة للاستفادة من برنامج حافز

يجب على المتقدمين لبرنامج حافز أن يكونوا سعوديي الجنسية، بين 20 و35 عامًا، غير موظفين في القطاعين العام والخاص، بدون سجل تجاري أو دخل ثابت، غير مسجلين في مؤسسة تعليمية بدوام كامل، ويجب أن يكونوا مقيمين في المملكة بشكل مستمر.

شروط الاستمرار في برنامج حافز

بعد القبول في برنامج حافز، يجب على المستفيدين حضور المقابلات والورش التدريبية، إكمال البرامج التدريبية بنجاح، التفاعل مع عروض العمل، تحديث السيرة الذاتية شهريًا، والامتثال لجميع الالتزامات. في حال عدم الالتزام، قد تتبع أحكام الخصومات حتى إلغاء الاستحقاق.