تسجيل النقل المدرسي للعام الدراسي 2025/2026 في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى وزارة التعليم السعودية إلى تسهيل عملية تسجيل خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ من خلال منصة نور الرقمية. تتيح هذه الخدمة لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الحافلات المدرسية بسهولة لضمان نقل آمن ومنظم يساعد الطلاب على الوصول إلى مدارسهم في الوقت المناسب.

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

– الدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة نور الرقمية.

– تسجيل الدخول عبر حساب ولي الأمر الخاص بنظام نور.

– اختيار خدمة النقل المدرسي من القائمة المتاحة.

– الضغط على خيار طلاب النقل المدرسي وتحديد أسماء الطلاب المراد تسجيلهم.

– إدخال البيانات الخاصة بكل طالب بدقة في الحقول المخصصة.

– دفع الرسوم المطلوبة باستخدام وسائل السداد الإلكترونية مثل نظام سداد.

– انتظار مراجعة الطلب من الجهات المختصة التي تحدد استحقاق التسجيل وإبلاغ ولي الأمر بالنتيجة.

الفئات المعفية من رسوم النقل المدرسي

تقدم الوزارة إعفاءات من رسوم النقل المدرسي لفئات معينة من الطلاب لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة، ويشمل ذلك الطلاب المنتمين لعائلات ذات دخل محدود، الأيتام من الجنسية السعودية، الطلاب الذين يعانون من إعاقات جسدية، والطلاب المصابون بمتلازمة داون.

الاشتراطات المطلوبة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

لكي يتم قبول الطلبات في خدمة النقل المدرسي، يجب توافر مجموعة من الاشتراطات مثل عدم تجاوز زمن الرحلة من المنزل إلى المدرسة تسعين دقيقة، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للطالب، وتقديم المستندات التي تثبت الوضع الاجتماعي للعائلة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم خدمة النقل المدرسي بطريقة تضمن سلامة الطلاب وتسهيل وصولهم إلى المدارس مع مراعاة احتياجات الأسر المختلفة وتوفير فرص عادلة للجميع للاستفادة من هذه الخدمة المهمة في حياة الطلاب الدراسية.