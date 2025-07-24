كيفية حساب وتسديد رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 – دليل الدفع والإلتزام المالي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد طريقة حساب وسداد رسوم المرافقين في السعودية 1446 نقطة محورية بالنسبة للمقيمين في المملكة، حيث تتوقف عليها تجديد الإقامات واستمرار الوضع القانوني للتابعين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الإقامة وتوفير الموارد المالية التي تخدم البنية التحتية والخدمات العامة للمجتمع.

تتمثل الطريقة في حساب رسوم ثابتة تُفرض شهريًا على كل مرافق أو تابع يتم تسجيله على إقامة العامل الوافد. وتتضمن الخطوات الرئيسية لحساب الرسوم:

– حصر عدد المرافقين المسجلين على إقامة الوافد.

– ضرب عدد التابعين في القيمة الشهرية المحددة (400 ريال سعودي لكل فرد).

– ضرب الناتج الشهري في عدد أشهر الإقامة أو في 12 شهرًا لمن يدفع سنويًا.

وتم تفعيل العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد الرسوم، مما يتيح للمقيمين إتمام العملية بسهولة وسرعة بدون الحاجة إلى الحضور الشخصي. تشمل هذه الوسائل:

– منصة أبشر الإلكترونية.

– أجهزة الصراف الآلي للبنوك.

– تطبيقات البنوك.

وتعلن الجهات السعودية عن فئات معفاة من رسوم المرافقين، مثل أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين والطلاب الحاصلون على منح دراسية حكومية داخل المملكة.

باختصار، تمثل رسوم المرافقين في السعودية تحديا ماليا يتطلب فهما دقيقا للطريقة التي يتم بها حسابها وسدادها، وتوفير وسائل الدفع الإلكترونية يسهل على المقيمين الامتثال للتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.