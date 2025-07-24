استعد لنجاحك في الاختبارات الرسمية بالمملكة العربية السعودية وفق توجيهات 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على جاهزيتها لاستقبال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 2025. وقد تم الإعلان عن الجدول الزمني الرسمي لهذه الاختبارات، حيث ستبدأ يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 وستشمل جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة.

خطة زمنية واضحة للفصول الدراسية

وتعتبر وزارة التعليم من الجهات الرسمية التي تولي اهمية كبيرة لتنظيم العملية التعليمية، حيث تصدر خطة تقويم دراسي تكون مرجعا رئيسيا للمؤسسات التعليمية. وتم نشر الجدول الزمني كاملا على القنوات الرسمية للوزارة، مما يتيح للجميع الاطلاع عليه والاستعداد للامتحانات.

تهيئة البيئة المناسبة للاختبارات

وتولي وزارة التعليم اهمية كبيرة لتوفير بيئة مناسبة للاختبارات، حيث توجهت للمدارس بوضع خطط مدروسة لتنظيم امتحاناتها وتعميمها على الطلاب قبل بدء الاختبارات. ويجب أن تكون الأجواء داخل لجان الامتحان هادئة لضمان تركيز الطلاب وسير العملية التعليمية بسلاسة.

طريقة التسجيل الإلكتروني للاختبارات

لتسهيل عملية التسجيل للطلاب وأولياء الأمور، تتم عملية التسجيل الإلكتروني من خلال منصتي “نور” أو “مدرستي”. وتشمل الخطوات التسجيلية الدخول للنظام الإلكتروني، تسجيل البيانات، واختيار الخدمات المطلوبة، مما يسهل على الجميع الوصول للمعلومات بسهولة.

من خلال هذه الجهود، تواصل وزارة التعليم تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات للطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتحقيق الأهداف التعليمية المرسومة وضمان جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.